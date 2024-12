Oliver Naesen velt oordeel over ongeval Remco Evenepoel en onveiligheid in het verkeer

Niet alleen tijdens de koers, maar ook op training lopen renners gevaar. Dat bewijst het trainingsongeval van Remco Evenepoel nogmaals.

Remco Evenepoel kon een openzwaaiend portier van een auto niet meer ontwijken, viel zwaar en liep daarbij meerdere breuken op. Evenepoel is niet de eerste en zeker ook niet de laatste renner die het meemaakt.

Er wordt vaak gesproken over veiligheid tijdens de koers, maar ook op training lopen renners dus gevaar. Oliver Naesen, die 34 jaar is, maakte ook al heel wat mee op training. En het wordt steeds erger, vindt hij.

"Misschien is dit ‘old guy speaking’, maar het wordt steeds gevaarlijker. Ik word elk jaar minstens één keer aangereden. In het beste geval is dat een auto die je even raakt met zijn spiegel. Maar je kan gewoon geen wielercarrière meer maken zonder ongeluk", zegt hij bij HLN.

Naesen over ongeval Evenepoel

Over het ongeval van Remco Evenepoel is Naesen ook duidelijk, dat noemt hij gewoon "brute pech". Een postbode moet nu eenmaal veel in- en uitstappen voor de job, stelt Naesen. Niemand doet dat met opzet.

Naesen wil niemand met de vinger wijzen. "Het gaat hier niet over wie dader is en wie slachtoffer, heel vaak gaat het om een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Het verkeer is zo druk dat de marge om fouten te maken heel klein is."