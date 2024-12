"Dan is er iets goed mis": Deze beslissing maakte Pidcock onmogelijk bij INEOS Grenadiers

Het huwelijk tussen INEOS Grenadiers en Tom Pidcock zit er helemaal op. Voor ex-renner Jens Voigt is dat helemaal geen verrassing.

INEOS Grenadiers had grote plannen met Tom Pidcock. Het klassement in de Tour de France was het hoofddoel, maar dat zag de Brit zelf niet zitten. “Ondanks alle klasse die hij heeft als tweevoudig Olympisch kampioen, is dat gewoon niets voor hem”, zegt Jens Voigt op Eurosport. “Hij is te agressief en te spectaculair om zich te verstoppen en pas te versnellen als de andere favorieten op kop rijden.”

Nochtans zou hij de komende jaren gemakkelijk een tiental etappes in de Tour kunnen winnen en daar ook nog eens enkele klassiekers aan toevoegen, maar dat wil Pidcock zelf niet.

“Tom wil nog steeds meedoen aan mountainbike- en crosswedstrijden naast de weg. Maar dat is niet wat INEOS als wegploeg wil. Daarom denk ik dat de twee partijen het gewoon niet eens werden over iets fundamenteels.”

Voor de Duitser was de situatie onhoudbaar geworden na wat er in de aanloop naar de Vuelta gebeurde. “Sportdirecteur Steve Cummings werd voor de Vuelta a Espana ontslagen omdat er blijkbaar een meningsverschil was met Pidcock.”

Onbegrijpelijk voor Voigt. “In principe was het toen al duidelijk dat er geen happy end zou komen. Want als een renner kan beslissen wie er in een ploeg werkt, dan is er iets goed mis.”

Pidcock had nog een contract tot 2027, maar dat werd in onderling overleg stopgezet. Een vrij plaatsje bij de topploeg en dat zou wel eens voor Maxim Van Gils kunnen zijn.