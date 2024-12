Niet iedereen heeft evenveel geluk als Evenepoel: "Zij heeft pech gehad"

Remco Evenepoel mag van geluk spelen dat hij zijn ongeval van deze week nog kan navertellen. Dat is immers niet iedereen gegund.

Hoewel er veel minder brieven zijn dan vroeger duiken postbodes veel meer op in het straatbeeld. Niet met de fiets, maar wel met een bestelwagen voor alle pakjes rond te brengen.

Remco Evenepoel botste maandag op een openstaand portier van zo’n bestelwagen van Bpost. Hij liep zware verwondingen op, al had dit ook slechter kunnen aflopen. Vraag dat maar aan Kurt Van der Weken. Zijn moeder Rita (75) stierf afgelopen zomer in een gelijkaardig ongeval als dat van Evenepoel.

De moeder van Kurt was met de fiets op weg naar een dansactiviteit van OKRA in Sint-Niklaas. In een doodlopend straatje liep het fout. Een chauffeur van Bpost had haar niet gemerkt en gooide zijn deur open.

“Ze heeft de pech gehad dat ze ongelukkig ten val is gekomen en daarbij een zwaar hersenletsel opliep. Twee dagen na het ongeval is ze aan haar verwondingen overleden”, vertelt Kurt aan Het Laatste Nieuws

De man hoopt nog maar eens dat Bpost lessen trekt uit dit nieuwe, gelijkaardige ongeval. “Sensibiliseer de postbodes om altijd in de spiegel te kijken voor het openen van het portier. Eén blik is voldoende om een mensenleven te redden.”

Al zijn er nog andere oplossingen. “Nog beter zou zijn om de voertuigen uit te rusten met achteruitkijkcamera’s. Vaak zitten die bestelwagentjes immers volgestouwd met pakjes. Het volstaat echt niet om snel de vier richtingaanwijzers aan te zetten.”