Dat klinkt niet goed! Patrick Lefevere heeft slecht nieuws voor fans van Remco Evenepoel

Remco Evenepoel liep deze week ernstige verwondingen op bij een verkeersongeval. Dat zorgt ervoor dat hij een hele tijd afwezig zal zijn.

De valpartij van Remco Evenepoel deze week is een stevige streep door de rekening van Soudal-QuickStep. Daar hadden ze totaal geen rekening mee gehouden.

Bovendien zijn de verwondingen gecompliceerder dan die na zijn val in de Ronde van het Baskenland begin dit jaar. Nu gaat het om vijf verschillende blessures.

“Die hebben tijd nodig om te herstellen”, klinkt het bij Patrick Lefevere in La Capitale. Mentaal is Evenepoel meer dan sterk genoeg om dit te overwinnen, maar het is toch aangekomen.

Eerst werd er gesproken van amper twee weken afwezigheid, maar dat werd snel bijgesteld tot vier. Lefevere legt zelfs het worstcasescenario op tafel. “In het ergste geval zal hij het naar schatting acht weken zonder fiets moeten stellen.”

Lefevere weet dat Evenepoel keihard zal werken om zo snel als mogelijk weer op de fiets te zitten. Gelukkig was er haast nog niks vastgelegd voor volgend jaar.

“Hij had zijn programma nog niet opgesteld, of in ieder geval nog geen definitieve keuzes gemaakt. We hebben nee gezegd tegen de Tour Down Under in Australië, die Remco aan de start wilde hebben. De Giro? Daar was ook nog niets over besloten. De enige zekerheid was de Tour de France.”