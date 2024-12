Geen begrip voor Mathieu van der Poel: "Dat hoort erbij als je een goeie coureur bent"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De cross kijkt uit naar de komst van Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Alleen heeft de Nederlander er eigenlijk niet veel zin in op extrasportief vlak.

Wout van Aert maakte bekend dat hij deze winter zes crossen zal rijden. Dat doet hij naar eigen zeggen vooral uit liefde voor de sport, niet om resultaten neer te zetten.

“Op dit moment zijn ze met vijf aan elkaar gewaagd: Eli Iserbyt, Laurens Sweeck, Toon Aerts, Michael Vanthourenhout of Thibau Nys, ze winnen allemaal”, zegt Roger De Vlaeminck aan Het Nieuwsblad.

“Iserbyt is mijn favoriet, die probeert altijd om koers te maken. Ik snap dat er mensen zijn die het spannender vinden zonder Van der Poel en Van Aert, maar uiteindelijk kijk je toch naar de cross om de vedetten te zien rijden?”

Al heeft Van der Poel er niet veel zin in, vooral met alle zaken rond de cross. De gigantische aandacht van het publiek en ook de interviews die hij moet geven.

Voor De Vlaeminck mag dat geen punt zijn. “Dat hoort erbij als je een goeie coureur bent. Nu kunnen ze zich daar toch omkleden in hun eigen camper? Bij ons was dat nog met drie fietsen op het dak naar de cross en dan ergens aanbellen om te vragen of je je binnen mocht omkleden.”

Van der Poel zou er volop van moeten genieten. “Uw beste jaren als coureur, dat is de schoonste tijd van je leven. Als Van der Poel zo oud is als ik zal hij dat ook wel beseffen.”