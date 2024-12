Roger De Vlaeminck begrijpt uitspraak van Eddy Merckx niet: "Totaal niet mee akkoord"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het huidige wielrennen wordt gedomineerd door Tadej Pogacar. De Sloveen is voor sommigen zelfs te dominant dat het niet meer aangenaam wordt om naar te kijken.

Tadej Pogacar was heer en meester in 2024. De Sloveen wist maar liefst 25 keer te winnen en deed dat bijna altijd op indrukwekkende wijze. Pogacar werd de eerste renner sinds 1998 die de Giro en Tour in hetzelfde jaar won.

De Sloveen deed daar nog heel wat zeges bovenop met onder meer de Strade Bianche, Luik-Bastenaken-Luik, de GP Montréal, het WK op de weg, de Giro dell'Emilia en voor de vierde keer op rij de Ronde van Lombardije.

Na zijn aanval van 100 kilometer op het WK in Zürich was zelfs Eddy Merckx onder de indruk van wat Tadej Pogacar liet zien. Hij noemde de Sloveen de allerbeste ooit, maar verduidelijkte die uitspraken nadien.

De Vlaeminck vindt Pogacar niet beter dan Merckx

Ook Roger De Vlaeminck is het daar niet mee eens. "Eddy Merckx zegt dat Pogacar beter is dan hem, maar daar ben ik totaal niet mee akkoord", zegt De Vlaeminck bij Het Nieuwsblad. Hij vindt wel dat Pogacar op dit moment de beste is.

Toch heeft De Vlaeminck het moeilijk met de grote dominantie van Pogacar. "Ik kan er moeilijk van genieten omdat hij zoveel beter is dan de rest. In Strade Bianche, een koers van 2015 kilometer, rijdt Pogacar bijna 90 kilometer alleen voorop. Wie zit daar dan achter?"