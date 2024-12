Wilder dan ooit! Roger De Vlaeminck doet boekje open over bijna 30 jaar jongere vriendin

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Roger De Vlaeminck mag er dan 77 zijn, hij voelt zich alvast springlevend. En daar zal zijn vriendin Peggy wel voor iets tussenzitten.

Als Roger De Vlaeminck begint te vertellen, dan is iedereen stil. Hij babbelde voor een interview met Het Nieuwsblad honderduit in restaurant De Roste Muis.

Dat hij levendiger dan ooit is heeft naar eigen zeggen ook te maken met zijn vriendin Peggy. Hij is 77, zij is met haar 50 lentes een pak jonger dan hem.

“Dat helpt mij enorm. Ik heb zoveel geluk met Peggy, vent. Een jong meisje van 50 jaar. Lief, mooi en tien keer slimmer dan ik”, klinkt het. “Dat zegt veel, hé. Neen, in de liefde voel ik de leeftijd niet. We vrijen nog geregeld. Dju vent, ik heb chance”, lacht hij honderduit.

Een Aperol Spritz als aperitief, maar daar zal hij uiteindelijk maar de helft van uitdrinken. De Vlaeminck vindt dat je rustig aan moet doen met alcohol.

“Kijk naar wat Tom Waes voor heeft. Waarom rijdt die mens ook met een auto van vijftig jaar geleden? Daarin ben je toch totaal niet beschermd?”, vraagt hij zich af.