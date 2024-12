Verrassing van formaat: "We hadden die toprenner binnengehaald als Evenepoel vertrokken was"

Geen gerucht dat hardnekkiger klinkt dan een vertrek van Remco Evenepoel bij Soudal-QuickStep. Al had Patrick Lefevere al een stevig plan B klaar.

Remco Evenepoel werd de voorbije maanden en jaren alsmaar gelinkt aan een transfer naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Zover kwam het ondanks het feit dat alles al tien keer in kannen en kruiken was niet.

De recente gebeurtenissen met Maxim Van Gils en Tom Pidcock tonen echter dat een contract in het wielrennen niet veel meer waard is. Als het met Van Gils en Pidcock kan, dan kan het zeker ook gebeuren met Evenepoel, zo redeneert Lefevere.

Hij had zelfs een stevig plan op tafel liggen als Evenepoel vertrokken was. “Eigenlijk hadden we Pidcock binnengehaald als Remco was vertrokken, want de Engelsman bracht ook geld in het laatje”, zegt Lefevere aan La Capitale.

“Maar Remco koos ervoor om te blijven en daar ben ik natuurlijk heel blij mee. Er duiken ineens veel tussenpersonen op als het gaat om het beïnvloeden van een renner.”

Volgens Lefevere heeft Evenepoel de hele Soudal-QuickStep-familie nodig om zijn dromen waar te maken. “Geld was geen prioriteit in de gesprekken. Zijn sportieve ambities gaan boven alles.”