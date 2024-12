🎥 VIDEO: Thibau Nys amuseert zich kostelijk met Lidl-Trek op stage in Spanje

Thibau Nys liet de Wereldbeker in Sardinië schieten en dat leek de goede keuze te zijn. De Europese kampioen amuseert zich wel goed in Spanje met Lidl-Trek.

Heel wat crossers moesten zondag afdruipen na de afgelasting van de Wereldbeker in Sardinië. Zij bleven achter met een financiële kater en moesten ook hun stage onderbreken om uiteindelijk voor niets af te zakken naar het Italiaanse eiland.

Thibau Nys had vooraf al beslist om niet aan de start te staan in Sardinië. Voor het klassement maakte dat geen verschil meer voor Nys na zijn twaalfde plaats in Antwerpen en zijn opgave in Dublin na een valpartij in de eerste ronde.

Nys amuseert zich in Spanje

Het bleek uiteindelijk de keuze voor Nys. Hij is in Spanje met zijn wegploeg Lidl-Trek voor een stevige stage op de weg. Daar wil Nys vooral weer aan zijn basisconditie werken, die was hij wat kwijtgeraakt de voorbije weken.

Nys amuseert zich wel in Spanje bij Lidl-Trek, leert een video op Instagram. Met 'cappuccino to go' voor een van zijn ploegmaats. Als lichtgewicht is natuurlijk makkelijk om te dragen voor zijn sterke ploegmaat.

Deze week traint Nys nog in Spanje, zondag staat hij in de Wereldbeker in Namen weer aan de start. Zaterdag laat Nys de X2O Trofee in Herentals schieten, ook al staat hij daar voorlopig vijfde in het klassement.