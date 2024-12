Bart Wellens ziet sluwe Wout van Aert: "Daar kiest hij bewust voor"

Wout van Aert heeft vorige week zijn programma bekendgemaakt. Dat is kort, maar Bart Wellens begrijpt wel de keuzes van Van Aert.

Met Mol (23 december), Loenhout (27 december), Gullegem (4 januari), Dendermonde (5 januari), Benidorm (19 januari) en Maasmechelen (25 januari) is het programma van Wout van Aert in de cross dit seizoen beperkt.

Volgens Bart Wellens is dat programma van Wout van Aert goed doordacht. Mol volgt na een dubbel weekend in de Wereldbeker met Hulst en Zonhoven. In Loenhout gaan niet veel toppers aan de start komen. Daags voor Gullegem is er Koksijde.

Van Aert maakt slimme keuzes in programma

Dendermonde is een parcours dat Van Aert moet liggen, net als Benidorm en Maasmechelen. "Hij kiest voor wedstrijden waarvan hij denkt dat het niveau niet te hoog zal zijn en waar hij mee kan bikkelen voor de prijzen", zegt Wellens bij Het Nieuwsblad.

Van Aert rijdt dus de Wereldbekers van Dendermonde, Benidorm en Maasmechelen, ook al komt hij niet aan de start van het BK of het WK. "Voor mij geen probleem. Zijn status rechtvaardigt dat", stelt Wellens nog.

Het wordt voor Van Aert zijn kortste seizoen ooit in het veld, nooit eerder reed hij minder crossen op één seizoen. Vorig seizoen reed Van Aert negen crossen, in 2019-2020 reed Van Aert slechts zeven crossen na zijn zware blessure.