Dan toch? 'Mathieu van der Poel heeft knopen doorgehakt over zijn veldritprogramma'

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Gaat wereldkampioen Mathieu van der Poel toch crossen? De Nederlander zou zijn programma namelijk zijn programma al klaar hebben.

Tijdens de Wereldbeker van Antwerpen op 24 november verklaarde ploegmanager Christoph Roodhooft dat er snel nieuws zou komen over het programma van Mathieu van der Poel in het veld. Maar het bleef stil.

Het is sindsdien elke dag wachten op het programma van de wereldkampioen. Achter de schermen zou echter wel degelijk gewerkt worden aan dat programma, volgens WielerFlits ligt de gewenste planning van Van der Poel bij de organisatoren.

Hoe dat programma er dan uit ziet of wanneer het bekend wordt gemaakt, blijft onduidelijk. Vorig seizoen begon Van der Poel op 16 december aan zijn seizoen in Herentals, de kans is klein dat hij nu zo vroeg begint.

Kort programma Van der Poel?

Niels Albert stelde dat Van der Poel slechts drie crossen zou rijden met Benidorm (19 januari), Hoogerheide (26 januari) en het WK in Liévin (2 februari). Dat zou het kortste programma ooit zijn in het veld van Van der Poel.

Ook Belgisch bondscoach Angelo De Clercq hoorde geruchten over een kort programma van Van der Poel. Voorlopig blijft het echter wachten op bevestiging van Van der Poel en Alpecin-Deceuninck zelf.