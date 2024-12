Dochter onthult meer details over val waarbij Eddy Merckx zijn heup brak

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Eddy Merckx moet onder het mes na zijn val met de fiets. Na een spoedoperatie aan zijn darmen dit voorjaar wordt het opnieuw revalideren voor de vijfvoudigde Tourwinnaar.

Een schuiver op treinsporen is Eddy Merckx duur komen te staan. De vijfvoudige Tourwinnaar brak zijn heup en werd afgevoerd naar het ziekenhuis in Mechelen. In Herentals zal Merckx binnenkort onder het mes gaan.

Verder is er geen schade bij Merckx, zelfs geen schaafwonden. Dat zegt zijn dochter Sabrina Merckx bij VTM Nieuws. "Hij is bijvoorbeeld niet op zijn hoofd gevallen. Hij kreeg de volle impact op zijn heup." En die brak dus.

Opnieuw een revalidatie voor Merckx

Voor Merckx wordt het zijn tweede operatie van dit jaar, nadat hij in april al een spoedoperatie moest ondergaan voor een gekantelde darm. Er werd toen een meter darm bij Merckx weggehaald. En nu dus een nieuwe opdoffer.

"Het houdt niet op. Maar hij is sterk, hé", zegt Sabrina Merckx. En ze gelooft ook dat haar vader er alles aan zal doen om er ook nu opnieuw bovenop te komen. Maar in juni 2025 wordt Merckx ook 80 jaar.

Toch wil hij Merckx nog altijd fietsen, ook al maakt dat zijn familie wel ongerust. "Maar dat is zijn leven. Dat kunnen we hem niet afpakken. Hij heeft zijn toertje op de fiets nodig."