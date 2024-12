Vanthourenhout doet boekje open over te enthousiaste Evenepoel "Hij luisterde gewoon niet"

Slechts één titel ontbreekt er op de erelijst van Remco Evenepoel: de Europese titel op de weg. Nochtans was hij in 2021 dichtbij, maar Evenepoel moest tevreden zijn met zilver na een tactische fout.

Qua truien op kampioenschappen doet niemand beter dan Remco Evenepoel in het huidige peloton. Eind januari wordt Evenepoel 25 jaar, maar toch ontbreekt er met de Europese trui op de weg nog maar één titel op zijn palmares.

Het BK op de weg (2023), het BK tijdrijden (2022), het EK tijdrijden (2019), het WK op de weg (2022), het WK tijdrijden (2023 & 2024) en de olympische titel op de weg en in het tijdrijden (2024). Allemaal won Evenepoel ze al.

In 2021 leek Evenepoel ook op weg naar de Europese titel op de weg. Samen met Sonny Colbrelli reed Evenepoel weg in de slotfase, maar bleef op kop beuken met Colbrelli in zijn wiel. De Italiaan won makkelijk in de sprint.

Vanthourenhout over EK 2021 en Evenepoel

Toenmalige bondscoach Vanthourenhout probeerde om Evenepoel van kop te krijgen. "Ik ben naast hem gaan rijden en gezegd dat hij niet meer op kop mocht rijden. Maar hij bleef rijden", blikt Vanthourenhout terug bij Stamcafé Koers.

"Als dat vandaag zou gebeuren, dan gaat hij wel in het wiel zitten. Maar op dat moment was hij 21 jaar en domineerde die koers. Zijn euforie heeft toen de bovenhand gehaald. En hij luisterde ook niet toen."

"Ik kreeg een bericht van Lefevere met de vraag waarom Remco op kop bleef rijden. Maar die vraag stelde ik mij ook." Vanthourenhout was echter wel mild voor de jonge Evenepoel. "Als dat een renner van 30 jaar was, zou ik het wel anders aangepakt hebben."