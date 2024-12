Boodschap voor Patrick Lefevere is duidelijk: Tim Merlier spreekt klare taal over de Tour

Tim Merlier droomt van een deelname aan de Tour de France. In Rijsel krijgt hij een kans op de eerste gele trui, maar zeker van zijn deelname is hij nog niet.

In 2025 begint Tim Merlier aan zijn derde seizoen en misschien wel laatste seizoen bij Soudal Quick-Step. De Europese kampioen is einde contract bij de ploeg van Patrick Lefevere, maar wil wel langer blijven.

"Ik voel me goed bij de ploeg", zegt Merlier bij Sporza. De vraag is of dat zo zal blijven. Dit jaar was er geen plaats voor Merlier in de Tour door de plannen met Remco Evenepoel. Zal dat in 2025 anders zijn?

Merlier droomt van de Tour in 2025

"Het is een droom van mij om in Rijsel aan de start te staan", geeft Merlier eerlijk toe. "Ik krijg er meteen een unieke kans als sprinter. Het zou uniek zijn om dat te mogen proberen", steekt Merlier zijn ambitie niet weg.

Voor het eerst sinds 2020 maakt een sprinter nog eens kans op de eerste gele trui in de Tour. Merlier reed in 2021 één keer de Tour, maar won toen wel de derde etappe. In de negende etappe kwam Merlier bergop snel in de problemen en gaf op.

Maar de Tour van 2025 is nog ver weg, daar wil Merlier voorlopig nog niet aan denken. Eerst wil de Europese kampioen nog andere doelen afvinken. Zo start Merlier zijn seizoen weer in het Midden-Oosten en rijdt hij daarna enkele klassiekers.