Na al het gelach met de fietsen, gaat Decathlon-AG2R nog verder: "Ziek veel winst, echt crazy"

Vorig jaar werd er aardig wat afgelachen met Decathlon-AG2R. Maar dat blijkt helemaal niet terecht te zijn.

Decathlon-AG2R, met onder andere onze landgenoot Oliver Naesen in de ploeg, kwam vorig jaar meer dan ooit in het nieuws omwille van de fietsen van Decathlon waarmee ze rijden.

Het ging om het premiummerk van het Franse bedrijf Van Rysel. Vanaf dit jaar leveren zij ook de truitjes en broekjes voor Decathlon-AG2R. “Waar ik vorige winter lyrisch deed over de nieuwe fietsen, ga ik dat nu een beetje doen over de nieuwe kledij”, zegt Oliver Naesen aan Het Nieuwsblad.

“Er zitten revolutionaire technieken in. Alle pakken zijn op maat gemaakt en er worden verschillende soorten textiel tegelijk gebruikt. Het zijn bizarre pakken, waarbij per zone op het lichaam ander reliëf is aangebracht: soms zeshoekjes, soms andere vormpjes.”

De pakken zijn veel sneller dan het vorige materiaal van Rosti. “De winst die ze opleveren, kan je niet via training of voeding behalen. Het gaat om meer dan 20 watt extra bij een snelheid van 45 kilometer per uur. Dat is ‘ziek’ veel - als atleet kunnen wij nooit zo veel verbeteren.”

Decathlon-AG2R beleefde vorig jaar een topjaar, met 30 overwinningen en een zesde plaats op de ploegenranking van de UCI. En het team kijkt alleen maar vooruit. Budgetten worden nergens vermeld, maar er is heel veel geld beschikbaar.

“Decathlon is een mastodont. De grootste fietsproducent ter wereld is niks in vergelijking ermee - Decathlon is altijd tien keer groter. De mogelijkheden zijn enorm. Ze hebben elke fiets in de WorldTour gekocht, opengebroken, bestudeerd en overal het beste behouden. Ze hebben een eigen windtunnel, ze werken samen met de Franse NASA en mannen uit de Formule 1. Ik heb PowerPoints gezien die echt crazy zijn.”