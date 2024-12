Nu kopman Evenepoel er niet bij is: wat doet Soudal-QuickStep op stage in Calpe?

Sinds gisteren zit Soudal-QuickStep in het Spaanse Calpe. Hotel Sol y Mar is tot 20 december het hoofdkwartier van de renners van Patrick Lefevere.

29 renners tekenen in Calpe present voor de stage van Soudal-QuickStep. Onder hen ook heel wat nieuwkomers: Pascal Eenkhoorn, Ethan Hayter, Gianmarco Garofoli, Valentin Paret-Peintre, Andrea Raccagni, Maximilian Schachmann en Dries Van Gestel.

Enkel Remco Evenepoel is niet van de partij. De ploeg wil de voorbereiding opstarten richting een nieuw topseizoen. Met 34 zeges op UCI-niveau was 2024 een indrukwekkend jaar.

De eerste koers op de agenda van Soudal-QuickStep is binnen ongeveer zes weken gepland, met de Tour Down Under. Calpe en het hotel Sol y Mar zijn al enkele jaren de locatie die Evenepoel maar al te graag had, maar de kopman is er niet bij.

“Het is altijd een speciaal moment om al onze rijders samen te brengen. Naast een aantal dagen met commerciële activiteiten voor onze sponsors, staan er een aantal fysieke tests en daarna echte trainingen op het programma op de wegen van Zuid-Spanje”, klinkt het bij Koen Pelgrim.

Zonder Evenepoel erbij is de invalshoek heel erg duidelijk. “Het is vooral een kans voor onze renners en staf om een band op te bouwen ter voorbereiding op het seizoen 2025”, besluit de trainer.