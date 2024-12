Ploegmaat van Oliver Naesen schrok van Wout van Aert: "Echt zo traag!"

Heel wat renners zijn op dit moment hun trainingen opnieuw aan het opvoeren. Bij Wout van Aert was er wel iets opvallend, kwam Oliver Naesen te weten van een ploegmaat.

Met zijn 34 jaar is Oliver Naesen volgend jaar de oudste renner bij zijn ploeg Decathlon-AG2R. Maar dat wil zeggen dat Naesen ook al heel wat winters achter de rug heeft en perfect weet hoe hij zich moet voorbereiden.

Naesen ziet heel wat jonge renners dan ook fouten maken in de winter. Ze doseren hun inspanningen niet goed en geven nu al te veel. "Begin december is dat een typisch fenomeen: de mindere goden rijden vaak harder dan de kopmannen", zegt Naesen bij HLN.

Trage Wout van Aert

Maar dat is volgens Naesen helemaal nog niet nodig in deze periode van het jaar. Hij kwam de voorbije dagen altijd toe met de gelosten in het laatste groepje, Naesen vindt dan ook dat hij goed bezig is op dit moment.

Ploegmaat Sander De Pestel ging vorige week trainen met Wout van Aert. "Hij kwam terug en zei: 'Maar jongens, diene Wout rijdt traag, echt zo traag!'" Naesen vroeg aan De Pestel of daar iets uit te leren viel.

"Neen, vond hij, niks. Ja, oké, laat maar dan", stelt Naesen nog. Ook Van Aert weet dus hoe hij perfect een winter moet aanpakken om het hele jaar door top te kunnen presteren.