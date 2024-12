Remco Evenepoel geeft update over zijn blessures: "Vooral 's nachts..."

Een week geleden kwam Remco Evenepoel zwaar ten val op training. De olympische kampioen heeft nu een update gegeven over hoe het met hem gaat.

Remco Evenepoel was woensdag te gast bij Studio Brussel om zijn actie voor 'De Warmste Week' voor te stellen. Daarbij vallen truitjes van Evenepoel te winnen, onder meer van de Tour, het WK en de Olympische Spelen.

Maar hoe gaat het nu met Evenepoel, een week na zijn zware val op training? "Ça va, de pijnstillers doen hun werk. Er is behoorlijk veel gebroken in mijn rechterflank, maar over het algemeen kan ik niet klagen."

Veel pijnstillers voor Evenepoel

Evenepoel brak een rib en liep breuken op in zijn rechterhand en rechterschouderblad. Hij liep ook een ontwrichting van zijn sleutelbeen op en heeft kneuzingen aan beide longen. "Ik bekijk het dag per dag", zei Evenepoel.

Toch heeft de olympische kampioen nog veel last van zijn blessures. "Vooral 's nachts word ik soms wakker van de pijn. ’s Ochtends word ik dan behoorlijk K.O. wakker, ook van de pijnstillers. Maar dat is normaal zo na een zware blessure."

"Ik probeer me nu wat bezig te houden met het lezen van boeken of series kijken. Op 6 januari moet ik een nieuwe scan ondergaan, dan zal duidelijk worden of alles goed aan het herstellen is. Ik hoop in februari opnieuw op de fiets te zitten."