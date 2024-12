Tom Boonen doet boekje open over Patrick Lefevere: "Dat heeft anderen gestoord"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tom Boonen reed 15 jaar voor de ploeg van Patrick Lefevere en kent hem dan ook door en door. Hij heeft dan ook veel bewondering voor zijn voormalige baas.

In 2002 werd Tom Boonen prof bij US Postal, maar op het einde van het jaar verbrak hij zijn contract bij de Amerikaanse ploeg en trok hij naar Quick Step-Davitamon, de nieuwe ploeg van Patrick Lefevere. Hij zou er nooit meer voor een andere ploeg rijden.

Boonen groeide bij Lefevere uit tot een van de beste renners aller tijden en spreekt nog altijd met veel lof over Lefevere. "Hij is de huisvader van het team, iemand die met kordate hand bestuurde, maar wel voldoende warmte en gezelligheid gaf", zegt Boonen bij Sporza.

Tom Boonen apprecieerde aanpak van Patrick Lefevere

De aanpak van Lefevere kon Boonen appreciëren. Hij werd begrepen en gerespecteerd, ook al waren Boonen en Lefevere het niet altijd met elkaar eens. Wat ook maar normaal is bij zo'n lange samenwerking, vindt Boonen.

Dat Lefevere vaak recht voor de raap is, daar kon en kan Boonen mee overweg. "Anderen heeft het misschien meer gestoord, maar ik kon er goed mee om. En ik gaf vaak een antwoord", lacht Bonnen.

"We hebben veel respect gehad voor elkaar en dat is nog altijd zo", besluit Boonen nog. Zo'n twee weken was Boonen al op de hoogte van het afscheid van Lefevere, dat kon hij tussen de lijnen lezen tijdens een etentje.