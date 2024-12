Tom Boonen wist al eerder van afscheid van Patrick Lefevere: "Dat zei hij"

Als Patrick Lefevere wordt genoemd, dan wordt er meteen ook gedacht aan Tom Boonen. Hij is echter niet verrast door het afscheid van zijn voormalige baas.

Het nieuws over het afscheid van Patrick Lefevere als CEO van Soudal Quick-Step sloeg dinsdagavond in als een bom in de wielerwereld. Zelfs de renners van Soudal Quick-Step wisten niets van het afscheid van Lefevere.

Tom Boonen was echter wel al op de hoogte, na een etentje zo'n twee weken geleden. Lefevere zei het toen niet met zoveel woorden, maar Boonen kon wel tussen de lijnen lezen dat Lefevere zijn afscheid zou aankondigen.

"Patrick zei me dat hij niet veel meer te zeggen had in de ploeg. Hij wordt ook 70 jaar. Als hij nog wat wil profiteren van het leven, dan is het moment aangebroken", zegt Boonen bij Sporza. En Lefevere maakte de voorbije jaren ook veel mee.

Boonen vindt afscheid van Lefevere logisch

Zo was er vorig jaar bijna een fusie met Jumbo-Visma, die Lefevere kon vermijden. Aangenaam was die periode niet voor Lefevere, stelt Boonen. Ook daar is Lefevere doorgeraakt, maar Boonen denkt dat hij er nu genoeg van heeft.

"Hij heeft genoeg gegeven aan de sport. Het is tijd om wat te rusten, als hij daar zin in heeft. Het zijn grote schoenen die gevuld moeten worden, maar ik heb de indruk dat de ploeg goed marcheert", besluit Boonen nog.