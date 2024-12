"Drie weken": Vrouw van Patrick Lefevere geeft hem duidelijke opdracht

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het zwarte gat, ook voor Patrick Lefevere wordt het een gevaar. Al zal vrouwlief zich wel laten gelden als dat nodig is.

Patrick Lefevere kondigde deze week zijn afscheid aan als CEO van Soudal-QuickStep. Het wordt uitkijken waarmee de godfather zijn dagen zal vullen. Al is het niet meteen allemaal voorbij ook.

“Ze hebben mij al gevraagd of ik alstublieft naar de mediadag wil komen, maar dat wil ik ook liever niet doen. Ik wil niet dat het daar over mij gaat. Maar bon, Jurgen staat erop dat ik erbij ben”, klinkt het bij Lefevere in Het Nieuwsblad.

Al is er al een maand die goed gevuld is. “Voor februari heb ik ook al een vaag plan. Dan komen ze een nieuwe badkamer steken bij ons en ik haat werken in mijn huis. Mijn vrouw heeft al gezegd: 'Boek dan maar drie weken Dubai.'”

Het wordt voor Lefevere aanpassen om na al die drukke jaren het veel kalmer aan te doen. Het moet een gevoel van opluchting geven, want veel rust was er niet.

“Ken jij een baas van een bedrijf dat meer dan dertig miljoen omzet draait die 's avonds fluitend de deur achter zich dicht trekt? Zo heb ik er nooit ingestaan.”

Al geeft Lefevere met een anekdote aan dat het hem allemaal heel erg beroerde. “Op café kwamen er natuurlijk veel anekdotes boven. Yvan Vanmol zei: 'Patrick, jij bent de beste crisismanager ooit in het wielrennen.”

“Als de boel in brand stond en wij allemaal op het punt stonden om te begeven zei jij: Gaan jullie maar koersen winnen, ik zorg voor de rest '. Zo was het ook, maar dat kruipt zelfs bij mij af en toe toch in de kleren, besluit hij.