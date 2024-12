Geen gedwongen vertrek? Bakala jaagt Lefevere snel weg met vette cheque

Patrick Lefevere zegt Soudal-QuickStep vanaf 1 januari 2025 vaarwel. Dat gebeurt in goede verstandhouding, al moest ook de laatste rekening nog vereffend worden.

Patrick Lefevere spreekt dat hij niet gedwongen vertrekt bij Soudal-QuickStep, maar er zit toch wel enige druk op, als we het hem zo zelf horen vertellen.

“Ergens in november had ik een meeting in Zwitserland met Zdenek Bakala (de eigenaar; red.)”, vertelt Lefevere aan Het Nieuwsblad. Daar werd gesproken over de mislukte fusie en de vele vertrekplannen van Evenepoel.

“Ik heb nu al zoveel geld in de ploeg gestoken, maar ik ga nog één keer een effort doen. Ik koop jouw aandelen en dan kan jij op pensioen wanneer het jou uitkomt. Maar als ik je advies mag geven: doe het op het einde van het jaar. Dat advies heb ik ter harte genomen.”

Lefevere zegt dat de beslissing bij hem lag, maar Bakala gaf hem eigenlijk niet veel keuze als je het zo hoort. Zijn vertrek zal Lefevere ook een aardige stuiver opleveren, want hij had nog 20 procent van de aandelen van het team.

“Door het engagement van Zdenek vertrek ik met een gerust hart. Hij wil investeren. Ik noem geen bedragen, maar het is meer dan iedereen denkt. Dat was goed om te horen, zo wist ik dat ik geen brandend schip achterliet”, besluit Lefevere.