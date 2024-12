Geen Van Aert en ook geen Van der Poel: wat heeft veldrit van Diegem verkeerd gedaan?

De organisatie van de cross in Diegem is er het hart van in. Zowel Wout van Aert als Mathieu van der Poel komen dit jaar niet langs bij hen.

Mathieu van der Poel heeft zijn programma voor de cross bekendgemaakt. Elf crossen rijdt de Nederlander, maar daar zit Diegem helaas niet bij. “Wat kunnen we daarop zeggen? We dachten dat Mathieu ging komen. Hij rijdt hier al twaalf jaar achter elkaar, hij heeft hier elf keer gewonnen. We wisten zeker dat hij er weer bij zou zijn”, zegt organisator Francis Bosschaerts aan WielerFlits.

Bosschaerts dacht dat Van der Poel een speciale band had met de cross in Diegem. De organisator is dan ook zwaar ontgoocheld. Een financieel probleem kan het volgens hem niet zijn.

“Iemand als Mathieu bepaalt gewoon zelf waar hij wil rijden en waar niet. Dan sturen ze hun contract door, waarna ik dat moet tekenen en de gevraagde som moet betalen. Daar worden nooit onderhandelingen over gevoerd.”

Dit keer was er geen enkel contract met de entourage van de Nederlander. “Bij de meeste andere renners kan je zelf kiezen of je op hun aanbod ingaat of niet, en desnoods onderhandelen over hoeveel je wil geven. Maar bij Mathieu, Wout en Tom Pidcock is het te nemen of te laten, als ze bij jou willen komen rijden.”

Wat de reden kan zijn waarom Van der Poel nu plots niet in Diegem wil rijden is niet geweten. Misschien heeft het er wel iets mee te maken dat Diegem zelf nog de cross organiseert. Op Ruddervoorde, Gullegem en Merksplas na is alles in handen van Golazo en Flanders Classics.