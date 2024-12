"Hij wist verdomd goed wat hij deed": Yves Lampaert resoluut over de aanvaringen van Patrick Lefevere

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Yves Lampaert rijdt al sinds 2015 voor Soudal-QuickStep. Tien jaar later ziet hij boegbeeld Patrick Lefevere vertrekken bij de wielerploeg.

Het moet een vreemd gevoel zijn voor Yves Lampaert, om volgend jaar alles te doen zonder Patrick Lefevere. Tien jaar lang was hij er nagenoeg elke keer bij voor de West-Vlaming.

Lampaert is The Godfather naar eigen zeggen eeuwig dankbaar voor alle kansen die hij kreeg. Op de stage in Calpe maakte Lefevere het grote nieuws eerder deze week bekend.

“Mijn bewondering voor Patrick zal er altijd zijn”, vertelt Lampaert aan de Krant van West-Vlaanderen. Lefevere had een groot impact op zijn renner, ook naast de koers.

“Ik ben in 2015 bij het team gekomen als een schuchter manneke en kon me er verder ontplooien tot de renner die ik geworden ben. Daar zal ik altijd dankbaar voor zijn.”

Lampaert apprecieerde vooral ook het feit dat Lefevere heel erg direct was naar alles en iedereen toe. Ook als hij daarmee soms eerst wat ramen moest ingooien, door bijvoorbeeld in de pers renners een beetje in hun hemd te zetten.

“En dat hielp ook vaak, hij wist altijd verdomd goed wat hij deed. We zullen hem nu wat minder zien, maar het is niet dat hij volledig weg zal zijn. We zullen hem wel nog tegen het lijf lopen”, besluit Lampaert.