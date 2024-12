Paul Herygers maakt unieke belevenis mee, maar schrikt wel: "Zo zag ik Eli Iserbyt nog nooit"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Over Eli Iserbyt bestaan er heel veel vooroordelen. Commentator Paul Herygers leerde de West-Vlaming op een totaal andere manier kennen.

Het charisma van Eli Iserbyt reikt niet tot de enkel van Wout van Aert en Mathieu van der Poel, klinkt het bij het grote publiek. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal is verre van populair.

Ex-wereldkampioen en televisiecommentator Paul Herygers leerde hem echter van een totaal andere kant kennen, toen de twee op stap waren voor Vive Le Vélo.

“Het was een openbaring”, zegt Herygers aan Dag Allemaal. “Eli was daar samen met Tom Boonen, wiens vriendin Wiebeke een nichtje is van Eli. Het ging er heel los aan toe, ik kon niet geloven hoeveel humor hij heeft.”

Al zal een andere factor daar ook nog voor gezorgd hebben. “We hebben de hele dag gelachen, zo had ik hem nog nooit gezien. Nu ja, als je met Tom op stap bent, wordt er altijd veel leute gemaakt, natuurlijk.”

Gemakkelijk zal het echter niet zijn voor Iserbyt om het imago en het beeld dat mensen van hem hebben te keren. Of het zal lukken in de toekomst is maar zeer de vraag.