Wout van Aert en Remco Evenepoel doen fans overstag gaan met memorabele items: opbrengst loopt in de duizenden euro's

Ruim een week geleden meldden we dat items verbonden aan Wout van Aert en Remco Evenepoel kostbare prijzen waren op een online veiling. Inmiddels is die veiling helemaal gesloten.

Op de website 'MatchWornShirt' is het voornamelijk mogelijk om op items uit het voetbal te bieden, maar ook het wielrennen wordt op de bewuste site steeds populairder. U kon eerder op Wielerkrant al lezen dat een fiets van Van Aert en enkele shirts van Evenepoel in het oog sprongen. Inmiddels is ook bekend hoeveel geld deze zaken hebben opgeleverd.

Evenepoel had dus twee outfits ter beschikking gesteld uit zijn periode als Belgisch kampioen. De eerste tenue had hij gedragen tijdens de Ronde van Lombardije in 2023, een koers waar hij in ten val gekomen was, waardoor vooral het short beschadigd was. Evenepoel had het exemplaar wel gesigneerd, mogelijk leverde dat nog enkele euro's op.

Shirt van Evenepoel goed voor bijna 2000 euro

Uiteindelijk bedroeg het winnende bod toch 1825 euro. De andere tenue van Evenepoel was wel voorzien in de voorbereiding op een wedstrijd, maar uiteindelijk niet door hem gedragen. Dat zorgde dan wel voor een wezenlijk verschil. Het winnende bod was 621 euro, een bedrag dat toch beduidend lager ligt dan dat voor de andere outfit.

Het spreekt voor zich dat de Tour de France-fiets van Wout van Aert nog heel wat meer tot de verbeelding sprak. Tot deze namiddag kon geboden worden op de koersfiets van de renner van Visma-Lease a Bike. Die fiets is finaal voor 9135 euro verkocht. Dat is wat de nieuwe eigenaar overheeft om de machine van Van Aert in handen te krijgen.

Van Aert en Evenepoel blijven populair

De items van Wout van Aert en Remco Evenepoel hebben weer heel wat eurootjes opgeleverd. Een bewijs van hun aanhoudende populariteit.