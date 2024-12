Een Tour-fiets en een kampioenentrui: Wout van Aert en Remco Evenepoel moeten weer heel wat centjes opleveren

Wout van Aert en Remco Evenepoel zijn zo populair dat items die aan hen verbonden zijn vaak vele centjes opleveren. Dat is nu opnieuw de hoop.

Via de website 'MatchWornShirts' kunt u enkele zaken bekomen die van Wout van Aert en/of Remco Evenepoel afkomstig zijn. Het is vooral een website die gekend is vanwege de biedingen op voetbaltruitjes, maar in deze periode van het jaar vallen er ook wieleritems te spotten. Een uitgelezen kans om via deze online veiling iets van onze Belgische toppers te bemachtigen.

Zo kan er geboden worden op niets minder dan een fiets waar Wout van Aert nog op heeft gereden in de Tour de France. Van Aert werkte deze zomer Tourrit na Tourrit af op de Cervélo R5: hierdoor zijn er wel heldere tekenen dat het om een gebruikte fiets gaat. De mecaniciens van Visma-Lease a Bike zijn uiteraard uitstekend voor de fiets blijven zorgen.

Nog een week kans tot bieden op fiets Van Aert

Mogelijk zijn sommige onderdelen vervangen zodat de fiets weer klaar is voor gebruik. Momenteel bedraagt het hoogste bod 1903 euro, maar er kan nog zeven dagen lang geboden worden. De fans van Remco Evenepoel moeten zich dan weer haasten. Zij hebben veel minder tijd als ze een outfit van Remco als Belgische kampioen willen aantrekken.

Het gaat om twee soorten tricolores. De ene tenue is wel voorbereid voor een wedstrijd maar uiteindelijk niet gedragen. Hier is momenteel 371 euro op geboden. De andere outfit is door Remco gesigneerd en ook gedragen tijdens de Ronde van Lombardije 2023. Evenepoel is tijdens deze wedstrijd ten val gekomen, waardoor vooral de short niet in perfecte staat is.

Minder dan 24 uur voor fans Evenepoel

Voorlopig is er wel een persoon die er 489 euro voor over heeft om deze outfit in handen te krijgen. De veiling van beide tenues wordt binnen de 24 uur gesloten.