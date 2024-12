Adrie van der Poel geeft de enige reden waarom Mathieu en Wout van Aert nog crossen

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Vanaf volgende week is het prijs. Dan duiken Mathieu van der Poel en Wout van Aert eindelijk het veld in.

We hebben er tot bijna eind december op moeten wachten, maar volgende week is het prijs. Dan zijn Wout van Aert en Mathieu van der Poel weer crossers.

Vader Adrie van der Poel vertelt aan Het Nieuwsblad dat hij zich al jaren niet meer moeit met het programma van zijn zoon. “Ik laat dit over aan de gebroeders Roodhooft en aan Mathieu zelf. Er is ook vertrouwen van de ploeg naar Mathieu toe en omgekeerd”, klinkt het.

Nochtans leek het er even naar uit te zien dat Van der Poel niet zou crossen deze winter. “Het is regelmatig een dag cross, een dag rust, en dan hoef je tussendoor weinig bij te trainen. Die periode kun je dus heel goed overbruggen.”

Vier of vijf dagen is te veel, waardoor er bijgetraind moet worden en daarvoor zijn de weersomstandigheden in onze streken echter niet ideaal.

Voor Van der Poel draait alles om het WK, Van Aert doet het puur uit liefde voor de cross, zo klonk het. “Het is leuk, en dat geldt ook voor Wout, dat ze elk op hun manier in het veldrijden blijven.”

“Het veldrijden heeft hen mee groot gemaakt. Ze hebben heel veel aan die sport te danken en ik denk dat dit een manier is om dankjewel te zeggen aan de sport”, besluit Adrie.