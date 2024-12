Jurgen Mettepenningen reageert heel erg duidelijk na opgave van Eli Iserbyt

Het werd opnieuw een dikke njet voor Eli Iserbyt. Ook in Namen had hij enorm veel last van de zenuwpijn waarmee hij al enkele jaren kampt.

De Wereldbekercross in Namen werd er eentje om snel te vergeten voor Eli Iserbyt. In de derde ronde gaf de West-Vlaming al op met pijn in de bil.

“Hij had veel last aan de bil, het gaat om zenuwpijn”, verklaarde zijn ploegbaas Jürgen Mettepenningen aan Gazet van Antwerpen na afloop van de cross in Namen.

Vorig seizoen had Iserbyt er al een hele periode veel last van en eigenlijk sukkelt hij er al drie jaar mee, zo gaf hij zaterdag nog mee in Herentals. “Het is een vervelende blessure”, aldus Mettepenningen.

“Het is een tijdje goed geweest, maar nu heeft hij weer problemen. Het is dezelfde blessure als vorig jaar. Een spier zet druk op een zenuw en dat geeft veel pijn. Zolang hij kan fietsen valt het nog mee, maar eens hij begint te lopen, wordt het te veel.”

Een gemakkelijke oplossing is er niet. Hij zal de nodige kinebehandelingen krijgen en dan is het hopen dat het weer beter wordt.