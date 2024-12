"Veel kleiner dan zijn stijl soms laat verstaan": Straffe getuigenis over exit Patrick Lefevere

Patrick Lefevere stopt op 31 december als CEO van Soudal-QuickStep. Van overal komen getuigenissen over de godfather van de koers in ons land.

Eigenlijk kunnen we het ons niet voorstellen, de koers in België zonder Patrick Lefevere. Vanaf 1 januari volgend jaar zal het echter zo zijn. De CEO kondigde maandagavond op de ploegstage in Calpe zijn afscheid aan.

“Ik vind het chique dat hij zich niet heeft vastgeklampt aan wat was. Hij had al eerder kunnen stoppen toen er zich kansen aandeden, maar hij heeft zelf zijn moment gekozen en anderen niet voor hem laten beslissen”, zegt Tomas Van den Spiegel, CEO van Flanders Classics aan Het Laatste Nieuws.

Ook Van den Spiegel heeft nooit anders geweten dan Lefevere in de wielrennerij. “Zijn grootste kwaliteit vind ik het kunnen samenbrengen van de juiste mensen. Ik heb ook veel geleerd van zijn eerlijkheid en directheid.”

Voor de buitenwereld is Lefevere misschien wel een bullebak, maar dat ziet Van den Spiegel niet in hem. “Zijn hartje is veel kleiner dan zijn stijl soms laat verstaan. Hij wist donders goed wat en wanneer hij dingen zei, en als hij voelde dat hij gas moest terugnemen of zich excuseren, deed hij dat ook.”

De voorbije dagen lieten heel veel mensen weten hoe goed ze met hem samenwerkten. “Hij heeft de koers veel kleur gebracht en zal dat blijven doen. Zijn inzichten en meningen waren en zijn ook voor jullie, journalisten, toch welgekomen?”