Amaury Capiot heeft nog altijd last van valpartij met Maxim Van Gils en sneert: "Typisch"

Vijf maanden geleden kwam Amaury Capiot zwaar ten val in de Tour de France. Van Maxim Van Gils, die ook betrokken was bij de val, kreeg Capiot nog altijd geen excuses.

In de dertiende etappe van de Tour ging het stevig mis. In de slotkilometer wilde Maxim Van Gils zijn kopman Arnaud De Lie naar voren loodsen voor de sprint. Op dat moment liet Amaury Capiot zich op de linkerkant uitzakken.

Van Gils probeerde tussen Capiot en de dranghekken in een gaatje te duiken, maar daardoor kwam Capiot stevig ten val. Hij probeerde een dag later nog verder te rijden, maar moest al na enkele kilometers opgeven.

Vijf maanden later heeft Capiot nog altijd last van de zware valpartij. "Mijn heiligbeen was op 3 plekken gebroken. Dat herstelt wel goed, maar als ik squats doe, heb nog altijd wat last", zegt Capiot bij Sporza.

Geen excuses van Van Gils voor Capiot

Capiot overwoog met zijn ploeg Arkea-Samsic ook om juridische stappen te ondernemen tegen Van Gils, maar hoopt nu vooral dat alles goed komt. Maar het water tussen Capiot en Van Gils is wel nog diep.

"De eerste twee dagen na de valpartij hebben we berichtjes gestuurd. Maar daar werd niet veel in gezegd. Er zijn geen excuses aangeboden. Dat typeert een beetje de persoon Maxim Van Gils zoals ik die ken", zegt Capiot nog.