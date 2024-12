Jasper Philipsen zeker van zijn stuk en weet wat hij wil: "Ik zal een sprinter blijven, maar..."

Jasper Philipsen kende in 2024 een topjaar met zeges in Milaan-Sanremo en de Tour de France. Volgend jaar kiest hij voor een soortgelijke aanpak van zijn seizoen.

Met negen zeges in 2024 deed Jasper Philipsen even goed als in 2021 en 2022, vorig jaar beleefde hij een uitzonderlijk jaar met 19 zeges en werd hij de internationale zegekoning. Toch was het geen minder jaar voor Philipsen.

Hij won een rit in Tirreno-Adriatico, Milaan-Sanremo, de Classic Brugge-De Panne, een rit in de Baloise Belgium Tour, drie ritten in de Tour, een rit in de Renewi Tour en de Münsterland Giro. Philipsen werd ook tweede in Parijs-Roubaix.

Eerst klassiekers, dan sprinten in de Tour

In 2025 zal Philipsen tijdens het voorjaar opnieuw focussen op de klassiekers. "Ook op training zullen we specifiek toewerken naar de klassiekers. Voor de Tour zal ik mijn sprint dan verbeteren en me daarop focussen", zegt Philipsen bij Cycling Weekly.

"Wat we dit jaar deden, werkte heel goed. We gaan proberen om min of meer hetzelfde te doen en succesvol te zijn tijdens het voorjaar." Op het sprinten zal Philipsen tijdens het voorjaar dus niet focussen.

"Ik zal altijd een sprinter blijven en de sprints zullen altijd mijn kracht zijn, maar het zal niet de hoofdfocus zijn tijdens het eerste deel van het jaar", maakte Philipsen nog eens duidelijk. Welke koersen Philipsen zal rijden, is nog niet beslist.