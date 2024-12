Pittig detail: Van Gils verklapte lang voor aankondiging al transfer aan nieuwe ploegmaat

Maxim Van Gils werd vorige week aangekondigd als de nieuwste aanwinst van Red Bull-BORA-hansgrohe. Die transfer was achter de schermen wellicht al veel eerder beklonken.

Het vertrek van Maxim Van Gils bij Lotto Dstny had heel wat voeten in de aarde. De 24-jarige Belg had dit voorjaar nog een nieuw contract getekend tot eind 2026 bij Lotto, maar was daar sinds de zomer niet meer tevreden mee.

Van Gils klopte aan bij manager Alex Carera en hij nam het contract van Van Gils onder de loep. Volgens Carera verdiende Van Gils te weinig bij Lotto voor zijn niveau. De Belgische ploeg had geen extra geld meer en dus wilde Van Gils vertrekken.

Op 28 november kondigde Lotto Dstny aan dat Van Gils zou vertrekken bij de ploeg, op 9 december kondigde Red Bull-BORA-hansgrohe aan dat Van Gils een contract voor drie seizoenen had getekend bij de Duitse ploeg.

Meeus al op de hoogte van transfer Van Gils

Toch verklapte Van Gils zijn transfer naar Red Bull-BORA-hansgrohe al enige tijd geleden aan zijn nieuwe ploegmaat Jordi Meeus. "Enkele weken geleden zag ik Maxim op het trouwfeest van Brent van Moer", zegt Meeus bij HLN.

Van Moer stapte op 16 november in het huwelijksbootje met Nette Hoskens. "Toen al zei Maxim me dat we elkaar in december zouden zien op Mallorca. Zonder het officieel te zeggen, wist ik genoeg", stelt Meeus nog.