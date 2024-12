Wout van Aert zal het niet cadeau krijgen: Toon Aerts komt met duidelijke waarschuwing

In Namen gaf Toon Aerts in de slotronde de zege nog uit handen na een val. Aerts heeft nu een andere cross op het oog voor zijn eerste zege sinds zijn schorsing.

Afgelopen weekend was bijzonder frustrerend voor Toon Aerts. In Herentals reed Aerts lek en werd hij uiteindelijk op anderhalve minuut van winnaar Michael Vanthourenhout. In Namen nekte Aerts zichzelf met een val in de slotronde.

Voor de derde keer in zijn carrière werd Aerts tweede in Namen, winnen lukte nog nooit. Ook voor de derde keer dit seizoen werd Aerts derde. Hij blijft zo jagen op zijn eerste zege sinds februari 2022, toen hij won in Lille.

Zaterdag in Hulst krijgt Aerts nog een kans, maar vanaf zondag in Zonhoven is wereldkampioen Mathieu van der Poel er weer bij en wordt winnen weer moeilijker. Maandag is ook Wout van Aert in Mol van de partij.

Aerts ziet kansen in Dendermonde

Toch ziet Aerts nog altijd kansen, maar dan vooral tegen Van Aert. "Laat ons hopen dat het voor Dendermonde (5 januari) een paar dagen goed regent, dan heb ik daar ook mijn kans", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Van Aert is dus gewaarschuwd.

Het parcours in Dendermonde staat bekend om zijn lange rechte stukken waar veel moet gelopen worden als het modderig is. Aerts won nog nooit in Dendermonde, hij werd er al twee keer derde. Van Aert won toen telkens, in 2020 zelfs met drie minuten voorsprong op Van der Poel en Aerts.