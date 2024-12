Wout van Aert doet het opnieuw en beseft het maar al te goed: "De vreemde eend in de bijt"

Wout van Aert heeft opnieuw toegeslagen op Strava. Met een leuke woordenspeling heeft hij weer een trainingstocht in de kijker gezet.

Het Strava-account van Wout van Aert is nu al enkele jaren berucht voor de opvallende beschrijvingen van de wielrenner over zijn fietstochten. Bij zijn meest recente trainingstocht is het opnieuw prijs. Wat Van Aert erbij schrijft, gaat vaak met enige mysterie gepaard. Dat is nu wel niet het geval: het is perfect duidelijk wat hij bedoelt.

"De vreemde eend in de bijt", schrijft Wout van Aert op Strava bij de trainingstocht van dinsdag. Het is glashelder dat hij hiermee zichzelf beschrijft. Nog enkele icoontjes maken duidelijk dat hij op pad was met zeven lichtgewichten uit zijn wielerploeg. Hij was de enige uit het gezelschap van Visma-Lease a Bike met een wat zwaarder gewicht.

Van Aert legt heel wat hoogtemeters af

Als je naar het profiel van de trainingsrit in Spanje kiijkt, blijkt ook dat enkele extra kilo's geen voordeel gaven. Er kwam immers wel heel wat klimwerk bij kijken: goed voor 3224 hoogtemeters. In totaal werd een afstand afgelegd van 195,1 kilometer. Zo zaten Van Aert en zijn ploegmaats net geen zes uur op de fiets: dat noemen ze dan een doorgedreven klimtraining.

Hij was op pad met renners als Jonas Vingegaard, Cian Uijtdebroeks, Bart Lemmen, Wilco Kelderman, Sepp Kuss en Simon Yates. Voor een aantal van die namen is een grote ronde het grootste doel op de wielerkalender. Voor Wout van Aert ligt dat natuurlijk helemaal anders. Zijn beschrijving is dus helemaal correct.

Afwachten of de klimmer Van Aert weer imponeert

We hebben in het verleden wel al gezien dat een Van Aert op topniveau bergop ook boven zichzelf kan uitstijgen. Benieuwd of we dat ook in 2025 te zien krijgen.