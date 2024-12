Zal hij de duels met Van Aert kapot maken? Vervecken vreest voor Van der Poel

Zondag in Zonhoven staat Mathieu van der Poel voor het eerst aan de start, maar het is vooral uitkijken naar maandag. In Mol staat er dan een eerste duel tussen Van Aert en Van der Poel op het programma.

Net als vorig jaar krijgt Mol opnieuw de eer voor het eerste duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert in het veld. Van der Poel won toen overtuigend en met meer dan een minuut voorsprong op Van Aert. Slechts één keer slaagde Van Aert er vorig seizoen in om voor Van der Poel te eindigen, in Benidorm. Van Aert profiteerde toen van een valpartij van de wereldkampioen, maar viel ook zelf nog in de slotronde en kwam zonder zadel over de streep. Spannende duels tussen Van der Poel en Van Aert? Of het niveau van Van Aert en Van der Poel nu dichter bij elkaar zal liggen, is maar de vraag. "Wout heeft zich begin september nog geblesseerd, hij kende geen perfecte voorbereiding", zegt Erwin Vervecken bij Sporza. Vervecken verwacht van wereldkampioen Van der Poel dat hij meteen heel goed zal zijn. "Hopelijk kunnen ze toch een beetje in elkaar buurt blijven, hebben ze een beetje hetzelfde niveau", vreest Vervecken toch. Als Van der Poel er opnieuw met kop en schouders bovenuit steekt, zal er van een duel niet veel sprake zijn. Ook in Loenhout (27 december), Dendermonde (5 januari) en Maasmechelen (25 januari) staan Van der Poel en Van Aert samen aan de start.