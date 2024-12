Vanthourenhout ontkent opvallend gerucht over Evenepoel na WK 2021: "Heb ik nooit gezegd"

In 2021 beleefde toenmalig bondscoach Sven Vanthourenhout een lastig jaar. Drie kampioenschappen op rij ging Remco Evenepoel in de fout en moest Vanthourenhout ingrijpen.

Op de Olympische Spelen in Tokio viel Remco Evenepoel te vroeg aan, waardoor de Belgische ploeg al voor de finale niet meer op hem kon rekenen. Op het EK reed Evenepoel met Colbrelli in zijn wiel naar de streep en werd hij geklopt in de sprint.

Ook op het WK in Leuven liep het fout. De afspraak was dat Evenepoel na 160 kilometer zou aanvallen, maar dat deed hij al na 60 kilometer. Het werd zo een finale van 200 kilometer, waardoor Van Aert te veel energie verbruikte en tekort kwam.

Vanthourenhout kon tijdens de koers niet ingrijpen, hij had amper beelden van de koers in de wagen en er was weinig communicatie. 's Nachts herbekeek Vanthourenhout de koers en voelde hij de woede langzaam opborrelen.

Vanthourenhout drukt Evenepoel en Van Aert met neus op de feiten

"Dat was de derde keer in amper twee maanden tijd dat Remco zijn eigen ding deed. Toen was ik écht kwaad, ja", zegt hij bij Bahamontes. Er waren daarna geruchten dat Vanthourenhout had besloten om Evenepoel nooit meer te selecteren.

"Dat heb ik nooit gezegd", is Vanthourenhout duidelijk. Hij speelde wel met het idee om Evenepoel toen thuis te laten, uit schrik dat hij de ploegorders zou negeren. Uiteindelijk stond Evenepoel op aandringen van Lefevere, met duidelijke afspraken, aan de start.

Na het WK maakte Vanthourenhout Van Aert en Evenepoel duidelijk dat ze moesten samenwerken, als ze ooit wereldkampioen wilden worden. Die samenwerking kwam er, met een wereldtitel van Evenepoel in 2022 in Wollongong als gevolg.