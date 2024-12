CEO van Dstny scherp over vertrek van zijn bedrijf bij Lotto-ploeg: "Een flagrante leugen"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Na 2,5 jaar vertrekt Dstny als sponsor bij wielerploeg Lotto. CEO Daan De Wever verklaart nog eens waarom hij de Belgische ploeg verlaat.

Sinds de Tour van 2022 was Dstny aan boord gekomen bij de Lotto-ploeg, sinds 2023 was het Belgische bedrijf de vervanger van Soudal als tweede naamsponsor. Er was veel enthousiasme bij CEO Daan De Wever, maar die ging al snel liggen.

Door de macht van de Nationale Loterij en hun CEO Jannie Haek binnen Lotto Dstny had De Wever het gevoel dat hij te weinig te zeggen had. In de Raad van Bestuur heeft de Nationale Loterij de bovenhand.

De Wever over vertrek van Dstny bij Lotto

In januari van dit jaar nam Dstny de beslissing om de ploeg eind dit jaar te verlaten. Binnen de ploeg leeft echter het verhaal dat Dstny de ploeg heeft laten wachten waardoor er financiële onzekerheid was en contracten zoals Campenaerts en Vermeersch niet zijn verlengd.

"Dat is een flagrante leugen", zegt Daan De Wever bij HLN. "De persoon die dat beweert, mag mij bewijzen welke onderhandelingen er gevoerd zijn met Dstny sinds het vervallen van de clausule in de zomer van 2023."

Die onderhandelingen zijn er niet geweest volgens De Wever en de ploeg deed weinig inspanningen om hem te overhalen om verder te doen als sponsor. "Wij hebben vanaf januari 2024 op geen enkele manier aangegeven dat we nog verder zouden gaan."