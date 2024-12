Joris Nieuwenhuis ziet licht aan het einde van de tunnel en onhult zijn nieuwe doel

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Joris Nieuwenhuis (28) voelt zich eindelijk weer renner. De Nederlandse kampioen kwam dit seizoen door ziekte nog niet in actie, maar heeft nu een nieuw doel gezet.

Vlak voor het veldritseizoen werd Joris Nieuwenhuis getroffen door een huidziekte. De Nederlander wilde eind november zijn rentree maken in de Wereldbeker, maar die deadline haalde hij niet en Nieuwenhuis begon opnieuw van een wit blad.

"We hadden toen nog niet helemaal begrepen hoe zwaar de klap was voor mijn gezondheid", zegt Nieuwenhuis op de kanalen van zijn ploeg Ridley Racing. "Ik ben zieker geweest dan verwacht en bij mijn terugkeer lag mijn niveau gewoon enorm laag."

"Op training stelden we vast dat het niet de goede kant uitging. In samenspraak met de ploeg hebben we toen drastische maatregelen genomen." Nieuwenhuis vertrok eind november naar Spanje en daar verliep alles wel gunstig.

Nieuwenhuis wil Nederlandse titel verdedigen

"Ik heb er drie weken aan mijn basis gewerkt en nu heb ik toch weer een niveau bereikt waarop ik kan bouwen." Deze week heeft Nieuwenhuis de intensiteit kunnen opdrijven en maakte hij een planning met zijn ploegleider Richard Groenendaal.

"We gaan mijn situatie elke week monitoren en als dat gunstig evolueert, zal ik op het Nederlands kampioenschap mijn terugkeer vieren. Ik voel me eindelijk weer een beetje renner. Ik hoop om mijn titel te verdedigen op het Nederlands kampioenschap (12 januari), maar dat is nog onder enig voorbehoud."

"We leven wel op goede hoop. Natuurlijk kan ik geen concrete ambitie uitspreken voor mijn eerste wedstrijden. Ik weet niet wat ik ervan moet verwachten en zal al blij zijn met elk succesje en elke stap voorwaarts die ik zet."