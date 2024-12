📷 BREAKING Wout van Aert geeft forfait voor duel met Mathieu van der Poel

Wout van Aert moet noodgedwongen forfait geven voor de cross van maandag in Mol. Dat zou normaal het eerste duel met Mathieu van der Poel worden.

Visma Lease a Bike laat weten dat Wout van Aert ziek is. Het grote verhoopte duel voor de fans wordt dus met enkele dagen al zeker uitgesteld.

Op 27 december (Loenhout), 5 januari (Dendermonde) en 25 januari (Maasmechelen) staan er nog enkele data in de agenda dat de twee tegen elkaar zullen crossen.

Het is uiteraard afwachten hoe lang Van Aert afwezig zal zijn. Of ook Loenhout een probleem wordt is momenteel nog niet geweten.

Van Aert was van plan deze winter zes keer te crossen, of er eventueel later een andere cross aan zijn programma toegevoegd wordt is niet geweten.

Unfortunately, Wout van Aert has fallen ill and will not recover in time for tomorrow's race in Mol. We wish him a speedy recovery and hope to see him back in action soon. pic.twitter.com/VEmb3EhGC3