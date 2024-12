Mathieu van der Poel reageert op forfait van Wout van Aert

Geen Wout van Aert maandag in Mol. Onze landgenoot moet door ziekte forfait geven.

Visma Lease a Bike liet zopas weten dat Wout van Aert niet van de partij zal zijn op de cross in Mol. Hij is nog wat ziekjes en zal daardoor niet crossen.

Mathieu van der Poel start vandaag al aan zijn crosswinter. “Of ik er zin in heb? Dat valt wel mee”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws. “Ik zat goed in Spanje in de zon. (lacht) Maar het is wel leuk om terug wat te crossen en door het bos te rijden.”

Een echte reden om in Zonhoven te starten is er niet. “Het is een cross die ik graag doe. Door de weersomstandigheden is het een lastig rondje geworden.” Alles staat bij de Nederlander in het teken van het WK in februari.

“De opbouw is iets anders dan vorig jaar, waar ik van in het begin een goede vorm had en het WK was zeker niet mijn beste wedstrijd vorig jaar. Nu heb ik gekozen voor een iets rustigere opbouw, mijn piek moet later komen.”

Voor de start was ook te horen dat Wout van Aert ziek is en past voor maandag in Mol. “Dat wist ik nog niet. Ik denk dat Wout altijd een leuk tegenstander is. Hij brengt ook een pak extra volk mee. Het is jammer.”