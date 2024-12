Al snel aan de start: Marianne Vos verrast iedereen met onverwachte comeback in het veld

Achtvoudig wereldkampioene Marianne Vos staat deze week nog aan de start van een veldrit. De Nederlandse reed al bijna twee jaar geen veldrit meer.

De laatste veldrit van Marianne Vos (37) dateert al van 23 januari 2023, toen ze twaalfde werd. Dat seizoen reed Vos twaalf crossen, in Kortrijk boekte ze haar enige zege in de regenboogtrui na een spannend duel met Alvarado.

Vorig seizoen kwam Vos door een operatie aan de liesslagader niet in actie in het veld, maar schitterde ze wel in het voorjaar op de weg met overwinningen in de Omloop Het Nieuwsblad en de Amstel Gold Race.

Maakt Vos doel van WK veldrijden?

Nu keert Vos dus wel terug naar het veld, zondag staat ze in de Wereldbeker van Besançon al aan de start. "Het is mooi om Marianne weer te mogen verwelkomen in het veld", zegt Nederlands bondscoach Gerben de Knegt."

“Ze wil in Besançon weer proeven van deze discipline en zal mede van haar optreden in deze Franse wedstrijd laten afhangen of ze eventueel later dit seizoen ook het WK zal rijden. Daarmee hebben we er bij de vrouwen een topper bij."

Na Besançon zal de achtvoudige wereldkampioene ook op het NK in Oisterwijk (12 januari) en de wereldbekermanches in Benidorm (19/1) en Hoogerheide (26/1) aan de start komen.