Christoph Roodhooft reageert bijzonder koel op dominante zege van Mathieu van der Poel

Voor Alpecin-Deceuninck was het een topweekend. Niels Vandeputte won zaterdag voor het eerst een manche in de Wereldbeker in Hulst, Mathieu van der Poel was bij zijn rentree meteen de beste in Zonhoven.

Zaterdag in Hulst had Niels Vandeputte al het goede voorbeeld gegeven aan zijn kopman Mathieu van der Poel door in de eerste ronde al weg te rijden. Al was het bij Van der Poel nog veel indrukwekkender.

De wereldkampioen begon pas op de derde rij, maar na één minuut reed Van der Poel al weg. Er stond geen maat op Van der Poel, die met anderhalve minuut voorsprong won op Thibau Nys. Een demonstratie.

Roodhooft blijft nuchter bij zege Van der Poel

Ploegmanager Christoph Roodhooft bleef zoals altijd zijn nuchtere zelve. "Het is honderd procent meegevallen, daar kunnen we niets aan toevoegen op dit moment", reageerde hij achteraf bij Sporza.

Er verscheen uiteindelijk toch een lach op het gezicht van Roodhooft. "Ja, het was natuurlijk indrukwekkend." Dat dit een boost is voor het vertrouwen van Van der Poel, is natuurlijk een understatement.

Toch was ook Van der Poel vooral op zoek naar het goede gevoel in zijn eerste cross, stelt Roodhooft. Dat was duidelijk al aanwezig. "Maar hij zal toch ook gevoeld hebben dat het links of rechts nog wat beter kan."