Laura Verdonschot hakt bijzonder moeilijke knoop door: "Mijn hart is gebroken"

Het gaat de laatste weken niet goed met Laura Verdonschot. De Belgische sukkelt met haar gezondheid en hakte na Zonhoven een moeilijke knoop door.

Met een twaalfde plaats in Hulst en een opgave in Zonhoven was het niet het weekend van Laura Verdonschot. Ook de voorbije weken was het moeilijk voor de kopvrouw van De Ceuster-Bouwpunt om een goed resultaat neer te zetten.

In Namen werd ze dertiende, in Herentals zevende. Daarvoor werd Verdonschot ook al veertiende in Dublin, negende in Antwerpen en zowel in Hamme als in Merksplas werd ze tiende. In Niel werd ze op 11 november zesde.

Verdonschot laat kerstperiode schieten

Nu heeft Verdonschot de knoop doorgehakt, ze laat de volledige kerstperiode aan zich voorbij gaan. "Ik heb het moeilijk van start tot finish", schrijft Verdonschot op sociale media. "En om die reden neem ik een rustpauze, ten minste tot Koksijde (3 januari, nvdr.)."

"Mijn hart is gebroken dat ik niet in Mol ga crossen, maar voor nu heeft het lichaam voorrang. We komen terug", blijft Verdonschot strijdvaardig. Dat Verdonschot nu een pauze neemt, heeft wellicht ook te maken met het BK op 11 januari.

Sanne Cant, die eind februari haar fiets aan de haak hangt, komt namelijk niet aan de start. Verdonschot maakt in Heusden-Zolder zo een grote kans om voor het eerst de Belgische driekleur te pakken in het veld.