Schokkende getuigenis over machtsspelletjes bij Lotto Dstny: "Paar keer voor de kop geslaan"

Daan De Wever verlaat als CEO van Dstny met zijn bedrijf wielerploeg Lotto Dstny. Nochtans ging de samenwerking nog eventjes verder duren.

Geen Dstny meer bij de wielerploeg van Lotto. Dat verhaal is volledig geschreven. CEO Daan De Wever van Dstny doet bij Het Laatste Nieuws zijn schokkende verhaal over enkele zaken die stevig misliepen.

“Ik wilde heel graag Jurgen Foré naar de ploeg halen”, vertelt het. Foré is ondertussen al eventjes aan de slag bij Soudal-QuickStep en volgt vanaf 1 januari Patrick Lefevere op.

“Maar die voorkeur werd gepasseerd, omdat ze niet wilden dat mijn persoonlijke voorkeur de uiteindelijke keuze voor de ploeg zou worden”, zegt De Wever over alle machtspelletjes.

Dat heeft alles te maken met de figuur van de toenmalige CEO Jannie Haeck. “Ik ben in heel mijn leven nog nooit op zo’n ego gebotst, dat is de trieste realiteit. Jurgen had al een beleidsplan opgesteld en was de gedoodverfde kandidaat. Totdat we gebypassed werden door de Raad van Bestuur.”

In het verleden miste Dstny ook al een deal met Alpecin. Het was Deceuninck dat toen aan het verhaal bij de ploeg van de Roodhoofts begon.

“Op dat gebied heb ik mezelf al een paar keer voor de kop geslaan. Had ik Philip Roodhooft toen tegengekomen had zijn ploeg misschien Alpecin-Dstny geheten, en waren we er nu nog sponsor, daar ben ik zeker van.”