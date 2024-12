Thibau Nys ondanks tweede plaats niet tevreden: "Daar ben ik niet trots op"

Met een tweede plaats in Zonhoven heeft Thibau Nys eindelijk nog eens een goed resultaat kunnen neerzetten. Toch was Nys nog niet helemaal tevreden en ziet hij nog verbeterpunten.

Voor Thibau Nys was het van zijn laatste zege op 10 november in Lokeren geleden dat hij nog eens op het podium stond. In Zonhoven werd hij zondag tweede, maar wel op anderhalve minuut van wereldkampioen Mathieu van der Poel.

Nys was achteraf blij dat hij eindelijk nog eens een rol van betekenis kon spelen en een goed gevoel had op de fiets. Veel extra vertrouwen geeft hem dit echter niet, dat is er volgens Nys altijd al geweest. Ook met mindere resultaten.

Nys ziet nog verbeterpunten

Hij is vooral nog ontevreden over enkele zaken die specifiek met de cross te maken hebben. "Daar moet echt aan gewerkt worden, want daar ben ik niet trots op", zei Nys bij VTM Nieuws. "Want dat is toch wel belangrijk als crosser."

Maar wat bedoelt Nys daar mee, want we kennen hem toch als een van de meest technische crossers van het peloton. "Ritme-onderbrekingen. Ik kan de tempowisselingen goed aan, maar als ik bijvoorbeeld door loopstroken uit mijn ritme wordt gehaald, dan heb ik het wel moeilijk.

Nys wil dat wegwerken door iets meer trainingen af te werken in een bos die specifiek op de cross gericht zijn. Daarmee hoopt Nys dat hij nog kan verbeteren, zeker in de crossen die hij de komende periode nog rijdt.