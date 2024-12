Van kwaad naar erger? Eli Iserbyt reageert aangeslagen na 19de plaats in Mol

Een 19de plaats op vijf minuten van Mathieu van der Poel, dat is niet de uitslag waar Eli Iserbyt op had gehoopt in Mol. De Belgische kampioen was dan ook teleurgesteld achteraf.

Met een vierde plaats in Hulst en een achtste plaats in Zonhoven leek Eli Iserbyt opnieuw wat minder last te hebben van zijn zenuwpijn dan in Namen. Maar in Mol draaide het opnieuw vierkant bij de Belgische kampioen. Iserbyt zakte steeds verder weg en eindigde dus uiteindelijk op de 19de plaats op iets meer dan vijf minuten van winnaar Mathieu van der Poel. Iserbyt greep zo ook naast de punten voor het klassement van de Superprestige. Na vijf van de acht manches staat Iserbyt nu zevende met 35 punten, maar Felipe Orts en Laurens Sweeck hebben wel tien punten meer dan Iserbyt. Niels Vandeputte staat aan de leiding in de Superprestige met 60 punten. Blessure speelt Iserbyt opnieuw parten "Het was een moeilijke dag voor mij", reageerde Iserbyt bij VTM Nieuws. "Ik heb geprobeerd om uit te rijden om een beter gevoel te krijgen, maar het ging niet zoals ik gehoopt had." En dat kan misschien wel gevolgen hebben. Deze week staan nog Gavere (26 december), Loenhout (27 december) en Besançon (29 december) op het programma. "We moeten het misschien eens bekijken, want er komen nog zware wedstrijden aan. Vandaag was iets te veel."