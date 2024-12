Wout van Aert met de neus op de feiten gedrukt: "Op een bepaald moment moet je dat beseffen"

Door ziekte heeft Wout van Aert de cross in Mol moeten laten schieten, waardoor hij maar vijf keer zal crossen dit seizoen. Paul Herygers stelt zich de vraag of het veldrijden nog een meerwaarde heeft voor Van Aert.

Zonder tegenslagen komt Wout van Aert vrijdag aan de start in Loenhout, waar hij dan aan zijn seizoen zal beginnen. Ook Mathieu van der Poel komt daar aan de start, al is het maar de vraag of Van Aert met een duel in zijn hoofd zit.

"Ik weet niet met welke intentie Van Aert komt, natuurlijk is hij ook een winnaar, maar op een bepaald moment ga je moeten beseffen of het dit wel waard is met de andere doelen zoals de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix", zegt Paul Herygers bij Sporza.

Is duel met Van der Poel het nog waard voor Van Aert?

Van Aert mikt opnieuw op die twee monumenten in het voorjaar, die hij nog niet kon winnen. Van der Poel won dit jaar voor de derde keer de Ronde van Vlaanderen en voor de tweede keer op rij Parijs-Roubaix.

"Op een bepaald moment moet je beseffen wat je zelf aankan en je mag geen pijltje verschieten", stelt Herygers. Daar komt het volgens Herygers dan ook op neer en Van der Poel net dat iets meer verschieten.

"Maar misschien dat Van Aert wel tot inzicht is gekomen dat hij zich daar niet aan zal verbranden", zegt Herygers nog. In Gullegem (4 januari) en Benidorm (19 januari) zal Van Aert niet tegen Van der Poel moeten strijden.