En toch kon Adrie van der Poel het niet laten: "Eén keer heb ik naar Mathieu geroepen"

Mathieu van der Poel heeft twee crossen achter de kiezen. Twee keer won hij, onder het goedkeurende oog van vader Adrie.

Zelfs na al die jaren blijft Adrie van der Poel zoonlief Mathieu volgen. Cross in Zonhoven en Mol, dan is vader Adrie hoe dan ook van de partij. Op zijn typische manier.

Hij geniet van de dominantie van zijn zoon, maar ook van de appreciatie die hij krijgt door de prestaties van Mathieu. Zich moeien met wat er in de cross gebeurt doet hij niet.

“Iets roepen doe ik zelf bijna nooit meer”, zegt Adrie aan Het Nieuwsblad. “Vroeger wel natuurlijk, maar nu laat ik hem doen. Ik denk dat hij het zelf allemaal beter aanvoelt. Tegenwoordig ben ik daar vrij gerust in.”

Want de vraag is ook maar of Mathieu apprecieert dat zijn vader hem een en ander toeroept. “Dat ligt eraan wat en op welk moment”, is het vrij diplomatische antwoord op die vraag.

Toch kan Adrie het niet laten om één keer zijn zoon toe te roepen. “Nen hele hoop gedubbelden voor u, let op! Zulke dingen durf ik dus wel nog eens roepen”, lacht hij de tanden bloot.