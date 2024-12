Heel wat (extra) twijfel bij Wout van Aert: "Het zal moeilijk worden"

Wout van Aert was maandag in Mol niet van de partij. Onze landgenoot moest door ziekte forfait geven.

Het eerste duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel in de cross ging alvast niet door. Wout van Aert was er noodgedwongen niet bij, omdat hij ziek was.

Het is maar de vraag in welke vorm onze landgenoot aan zijn eerste cross zal verschijnen. De ziekte zal ongetwijfeld een rol spelen, net als de zware revalidatie na zijn valpartij in Spanje.

“Gaat hij effectief kunnen duelleren met Mathieu of zal hij eerder op het niveau zitten van al die andere crossers?”, vraagt Bart Wellens zich af in Het Nieuwsblad.

“Hij tempert de verwachtingen, maar Mathieu vertelde ook dat hij maar twee keer op de crossfiets had gezeten en hij reed iedereen op twee minuten. Ook die mannen zijn soms wat onzeker. Bij Wout zal dat ook zo zijn na die zware blessure aan zijn knie en nu die ziekte.”

Iedereen zal het in ieder geval begrijpen als Van Aert niet zal winnen. De voorbije maanden kreeg het grote publiek een duidelijke inkijk hoe het er bij Van Aert aan toeging.

“Vrijdag in Loenhout zullen we heel snel zien waar hij nu effectief staat. Ik hoop in ieder geval dat we duels tussen Wout en Mathieu zullen zien. Dat die twee, die elkaar toch groot hebben gemaakt, tot op de streep duelleren om de overwinning: dat zou het allermooiste cadeau zijn voor alle mensen die naar de cross afzakken in de kerstperiode.”